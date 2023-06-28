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Зеленский внес в раду законопроект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Соответствующий проект в среду, 28 июня, был опубликован на сайте Верховной рады.

Целью переноса празднования заявлен «отказ от российского наследия», уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за изменения даты Рождества в Киеве также предложили перенести День украинской государственности, отмечавшийся 28 июля, и День защитников и защитниц Украины, отмечавшийся 14 октября, говорится в записке.

«Законопроект предлагает внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины, определив, что 25 декабря отмечается Рождество Христово, 15 июля — День украинской государственности, 1 октября — День защитников и защитниц Украины», — сказано в документе.

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В среду, 24 мая, на заседании архиерейского собора в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение о переходе на новоюлианский календарь и праздновании Рождества 25 декабря, а не 7 января.

Вместе с Рождеством ПЦУ также перенесла Покров Пресвятой Богородицы с 14 на 1 октября, Крещение — с 19 на 6 января, День Святого Николая — с 19 на 6 декабря. Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснулись.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что ПЦУ «по своей природе церковью не является», а выполняет определенный политический заказ. По его мнению, ПЦУ хочет «разрушить церковное единство и связи внутриукраинского православия».

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