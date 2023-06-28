Общественное пространство создадут вместо Соборной мечети в Казани

В Казани на месте старого парка аттракционов «Кырлай» появится новое общественное пространство, парк 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Идея обсуждалась на встрече главы Татарстана Рустама Минниханова с муфтием Камилем Самигуллиным, участие в которой также принимали архитекторы и строители будущей Соборной мечети.

Минниханов идею поддержал. Как пишет ИА «Татар-информ», работа по проектированию общественного пространства пройдет в этом году. Планируется, что новый объект в 2024 году уже откроют для жителей и гостей столицы Татарстана.

Inkazan.ru уточняет, что мечеть на месте бывшего парка «Кырлай» решили не строить из-за высоких грунтовых вод и протестов местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Казани снесут пять аварийных домов, чтобы провести комплексное развитие освободившейся территории. Речь идет о многоквартирных домах на улице Димитрова. Пять зданий признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.