Снижения туристического потока из России сказалось на прибыли стран Евросоюза (ЕС) — Испания, Финляндия, Латвия и Чехия несут убытки. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Россия была важным рынком, и нам не хватает туристов оттуда», — рассказал гендиректор Baltic Travel Group Владислав Корягин и добавил, что в Латвии турпоток из Европы не смог заменить заменить российский.

В статье также отметили убытки, которые несет Испания. Так, в отличие от граждан других стран, которые приезжали на отдых, россияне тратили больше денег на экскурсии, местные деликатесы и сувениры.

В свою очередь, в Чехии число туристов из РФ сократилось до нескольких тысяч в год. В публикации уточнили, что «чешский путешественник тратит в среднем €30 в день, русскоязычные гости — €150 в день», передает «Газета.Ru».

Что касается Финляндии, с начала конфликта на Украине число туристов из РФ снизилось с 1,2 млн в год до минимума. Люди, которые осуществляли пограничные перевозки, потеряли работу. Сейчас туристический бизнес направлен на гостей из Германии, Италии и стран Бенилюкса.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Позже Финляндия запретила въезд россиянам с туристическими визами.

12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.