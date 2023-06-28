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Президент Бразилии пожаловался на еду во дворцах Италии и Франции

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Фото: REUTERS/Pool
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожаловался на еду, которую ему подали его коллеги в Италии и Франции. Об этом в среду, 28 июня, сообщает SCMP.

Бразильский лидер раскритиковал качество и размер порций на обеде, поданном во время его путешествия по Европе на минувшей неделе.

«Я пообедал с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и с [его итальянским коллегой Серджо] Маттареллой <…> Два дворцовых блюда были не такими уж вкусными», — отметил бразильский лидер.

Он добавил, что во время визитов ему всегда не хватает большого подноса, с которого можно взять столько еды, сколько ему нужно.

«В любом случае, мы выжили», — отметил он во время онлайн-трансляции из своей официальной резиденции в Бразилии.

Издание добавляет, что Лула да Силва побывал в двух кулинарных столицах мира, которые чрезмерно гордятся своей кухней. Пока французское и итальянское правительства не ответили на запросы о комментариях и не предоставили подробностей о меню, поданном Луле.

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В начале декабря прошлого года Белый дом закупил 200 лобстеров из штата Мэн для ужина президента США Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Такое количество связано с 200-летием американо-французских отношений. В меню также были американская икра, стейки, калифорнийские вина и сыр с плесенью из штата Орегон.

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