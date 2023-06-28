Режим ЧС ввели в Усть-Майском районе Якутии в связи с лесными пожарами

На территории Усть-Майского района Республики Саха (Якутия) в связи с лесными пожарами введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании республиканского оперштаба по охране лесов от пожаров в среду, 28 июня.

Как сообщает пресс-служба правительства Якутии, в среду в Усть-Майском районе действуют три лесных пожара. Один из них планируется локализовать уже сегодня, для ликвидации двух других в район направили еще 53 человека из числа сотрудников ФБУ «Авиалесохраны».

Также задействован вертолет с внешней подвеской для доставки емкостей. Пожары возникли в труднодоступной местности, где невозможно использовать наземную технику, пишет YakutiaMedia.

В целом в тушении лесных пожаров в республике задействованы четыре вертолета Ми-8, в патрулировании участвуют 18 воздушных судов. Самолет-зондировщик будет работать в Усть-Майском и Оймяконском районах.