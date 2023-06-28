Премьер Люксембурга выступил за прямой диалог Путина и Зеленского

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель 28 июня выступил за прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что сейчас единственно разумным решением было бы, если бы Путин и Зеленский действительно поговорили друг с другом», — сообщил он агентству DPA.

Беттель добавил, что больше года назад обоим лидерам были предложены такие переговоры, но якобы Москва была к ним не готова.

«Предложение по-прежнему в силе, но мы больше не находимся в той же ситуации», — добавил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июня указал на отсутствие стабильной почвы для переговоров с Украиной на данный момент. Он добавил, что Россия готова вести переговоры, а Путин открыт к диалогу и контакту.

13 июня российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.