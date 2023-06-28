Первые шаги детеныша косули засняли в «Бузулукском бору»

Объектив видеокамеры зафиксировал первые шаги детеныша косули в национальном парке «Бузулукский бор» в Оренбургской области. Животное смог запечатлеть сотрудник заповедника, спрятавшийся за деревом, сообщает «Урал56.Ру» в среду, 28 июня.

Свои первые шаги детеныши косуль делают спустя пару недель после рождения, а до этого момента они лежат в густой траве разных местах. Мать регулярно навещает потомство, чтобы покормить своим молоком.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», уже с пятого дня жизни косулята пробуют на вкус растительную пищу, но от молока не отказываются еще несколько месяцев. В три месяца детеныши постоянно держатся возле самки, тем самым создавая семейную группу — так продолжается до весны. «Взрослая» жизнь для них начинается лишь за 2–4 недели до рождения нового поколения.

В середине июня сообщалось, что в Иркутской области спасли беременную косулю с травмой ноги. Двое сотрудников ДПС обнаружили животное раненое животное на въезде в областной центр.