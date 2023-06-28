Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией

Метеорит низко пролетел над Шотландией и Северной Ирландией

2023-06-28 15:18:21

2023-06-28 15:18:21

2023-06-28 15:18:21

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