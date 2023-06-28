Крест для Псково-Печерского монастыря сделали реставраторы Петербурга

Крест для купола церкви Святого Лазаря в Псково-Печерском монастыре сделали в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга. Для этого использовали старинный образец. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Крест сделали из меди и покрыли сусальным золотом. Он должен заменить плохо сохранившийся крест, выполненный из черного металла, который установили на монастыре несколько десятилетий назад. Также на конструкцию купола вернули ранее отреставрированные золотые звезды, покрытые сусальным золотом.

Также специалисты завершили работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви, укрепили стены подклетов, на которых построено здание. Сейчас началось обустройство полов здания. Реставрация здания продолжается, пишет Псковское агентство информации.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» является одним из сложнейших объектов в ансамбле.

Ранее сообщалось о том, что 386 исторических керамид обнаружены и задокументированы в пещерах Псково-Печерского монастыря. Их признали объектом культурного наследия. Таким образом, они стали предметом охраны федерального значения.