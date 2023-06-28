Больше 170 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области
За минувшую неделю 178 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области. Об этом сообщает газета «Весть» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в числе пострадавших за неделю — 32 ребенка. За аналогичные даты 2022 года от укусов клещей пострадали 330 человек.
Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Калуге, Обнинске, Козельском, Думиничском, Людиновском и Дзержинском районах. Снятые с людей клещи были переданы на исследование в лабораторию. 28 особей оказались переносчиками боррелиоза.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области 3,5% клещей оказались переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза. Еще 0,2% оказались заражены эрлихиозом. Переносчики клещевого энцефалита не обнаружены.