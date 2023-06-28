Зеленский заявил о заинтересованности России во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Верховной раде заявил, что Россия сама должна быть заинтересована во вступлении Киева в НАТО.

По его мнению, это объясняется заинтересованностью Москвы в безопасности на своих рубежах.

«Значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО», — приводит слова украинского лидера Telegram-канал «Политика страны» 28 июня.

Накануне Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не привел их, однако заметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения, писала «Газета.Ru».

При этом 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Украины к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс готовится повысить уровень партнерства с Киевом за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.