Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия направит военных на усиление восточного фланга НАТО
Общество
МИД РФ намерен открыть представительства в Донецке и Луганске
Мир
Глава МО Украины признал низкую вероятность принятия страны в НАТО
Мир
Президент Польши Дуда прибыл с неанонсированным визитом в Киев
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Ясиноватой с применением РСЗО
Мир
В США заявили о находящейся на грани полного распада украинской армии
Мир
Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС
Общество
Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады
Армия
ПВО РФ перехватила три ракеты Storm Shadow и шесть снарядов HIMARS
Армия
МО РФ заявило о поражении командного состава мотобригады ВСУ в Краматорске
Армия
ВКС РФ нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о ежедневных обстрелах ВСУ Северодонецка и Лисичанска
Политика
Песков заявил о спасении российскими военными детей в зоне СВО

В МГИМО допустили проблемы со вступлением Швеции в НАТО после сожжения Корана

Липунов: разрешение на сожжение Корана в Стокгольме отдалит вступление Швеции в НАТО
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вступление Швеции в НАТО после того, как полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью, откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции. Об этом 28 июня «Известиям» заявил аналитик ИМИ МГИМО Никита Липунов.

«Для понимания действий шведских властей важно отметить, что современная политико-правовая культура стран Северной Европы крайне либеральна. В ее основе лежат принципы личной свободы — слова, совести, собраний и так далее. Они возведены в абсолют, и любое посягательство на них сопоставимо для скандинавов с оскорблением чувств верующих в России или мусульманских странах», — сказал эксперт.

Шведская полиция согласовала акцию по сожжению Корана, ссылаясь на решение суда, по которому отклонение двух заявок на подобные акции в феврале было признано неправомерным, отметил Липунов. Таким образом, политико-правовые принципы и защита конституционных прав и свобод оказались выше интересов безопасности, подчеркнул он.

«Теперь вступление королевства в НАТО откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции. Это своего рода политический протест, хотя и может показаться нерациональным: турецкие требования посягают на «святое» для шведов», — заключил собеседник «Известий».

Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
Как ожидаемая интеграция королевства в блок скажется на европейской безопасности

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. При этом он раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

Как сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживает исламофобию.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023