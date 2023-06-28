В МГИМО допустили проблемы со вступлением Швеции в НАТО после сожжения Корана

Вступление Швеции в НАТО после того, как полиция Стокгольма разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью, откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции. Об этом 28 июня «Известиям» заявил аналитик ИМИ МГИМО Никита Липунов.

«Для понимания действий шведских властей важно отметить, что современная политико-правовая культура стран Северной Европы крайне либеральна. В ее основе лежат принципы личной свободы — слова, совести, собраний и так далее. Они возведены в абсолют, и любое посягательство на них сопоставимо для скандинавов с оскорблением чувств верующих в России или мусульманских странах», — сказал эксперт.

Шведская полиция согласовала акцию по сожжению Корана, ссылаясь на решение суда, по которому отклонение двух заявок на подобные акции в феврале было признано неправомерным, отметил Липунов. Таким образом, политико-правовые принципы и защита конституционных прав и свобод оказались выше интересов безопасности, подчеркнул он.

«Теперь вступление королевства в НАТО откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции. Это своего рода политический протест, хотя и может показаться нерациональным: турецкие требования посягают на «святое» для шведов», — заключил собеседник «Известий».

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. При этом он раскритиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

Как сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, в государстве установлена свобода выражения мнений, но это не значит, что руководство страны поддерживает исламофобию.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Швеции не удастся прийти к взаимопониманию с Турцией, пока в Стокгольме считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.