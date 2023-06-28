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ГД приняла запрещающий взыскивать в новых регионах просроченные долги по кредитам закон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на запрет деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2026 года.

Документ вносит поправки в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц <…> на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года, за исключением деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», — говорится в документе.

Закон коснется возникших до 30 сентября прошлого года долгов физлиц, которые живут в новых регионах, присоединенных к Российской Федерации. Действие документа не будет распространено на займы до 50 тыс. рублей между физлицами.

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12 мая глава ФССП Дмитрий Аристов во время XI Петербургского международного юридического форума сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не будет взыскивать долги перед банками Украины с жителей новых регионов Российской Федерации. Он подчеркнул, что исполнительные документы о взыскании денег, которые затем зачислятся в доход бюджетов новых территорий, подлежат принудительному исполнению. Это в числе прочего касается административных штрафов, которые были выданы до 30 сентября минувшего года.

30 сентября 2022 года ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые были организованы с 23 по 27 сентября 2022 года.

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