ГД приняла запрещающий взыскивать в новых регионах просроченные долги по кредитам закон

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на запрет деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2026 года.

Документ вносит поправки в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц <…> на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области до 1 января 2026 года, за исключением деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», — говорится в документе.

Закон коснется возникших до 30 сентября прошлого года долгов физлиц, которые живут в новых регионах, присоединенных к Российской Федерации. Действие документа не будет распространено на займы до 50 тыс. рублей между физлицами.

12 мая глава ФССП Дмитрий Аристов во время XI Петербургского международного юридического форума сообщил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не будет взыскивать долги перед банками Украины с жителей новых регионов Российской Федерации. Он подчеркнул, что исполнительные документы о взыскании денег, которые затем зачислятся в доход бюджетов новых территорий, подлежат принудительному исполнению. Это в числе прочего касается административных штрафов, которые были выданы до 30 сентября минувшего года.

30 сентября 2022 года ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые были организованы с 23 по 27 сентября 2022 года.