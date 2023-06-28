Безналичная оплата в Воронежской области выросла на 18% в 2023 году

В Воронежской области с начала 2023 года на 18% выросла безналичная оплата. Ежедневно жители региона тратят около 1 млрд рублей, используя карты.

Ежедневный объем безналичных оплат составляет порядка 1 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на информацию воронежского отделения Банка России.

За год количество платежных карт в регионе увеличилось на 15% и составило 5,5 млн штук. На каждого жителя Воронежской области приходится как минимум две банковские карты. В регионе установлено свыше 2 тыс. банкоматов и используется около 60 тыс. платежных терминалов.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии за 2022 год на 6% выросло количество безналичных операций. Жители республики воспользовались банковскими картами 356 млн раз.