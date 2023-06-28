Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Правительство Швейцарии заявило, что утвердит рестрикции, введенные Евросоюзом (ЕС) против России в рамках 11-го пакета санкций. Об этом говорится в опубликованном 28 июня заявлении на сайте кабинета министров страны.

Федеральный совет страны проинформирован о том, что департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям, отвечающий за санкции, 28 июня 2023 года расширил санкционный список в отношении России.

Как уточняется в документе, таким образом Швейцария присоединяется к введению ограничений в отношении дополнительных лиц и организаций, которые ЕС принял 23 июня текущего года в рамках своего 11-го пакета санкций.

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации, уточняла «Газета.Ru».

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ в качестве ответной меры наложит санкции на журналистов и чиновников Евросоюза. При этом МИД РФ сообщил, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции.

Позднее, 26 июня, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что цель 11-го пакета санкций ЕС — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.