Военный эксперт оценил заявление Резникова о контрнаступлении

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в среду, 28 июня, заявление главы минобороны Украины Алексея Резникова о том, что «главные события» контрнаступления украинских боевиков якобы еще впереди.

Подобные заявления делаются, чтобы получать дополнительные финансы, считает эксперт. Надо доказывать НАТО, что Украина имеет право туда вступать, а также то, что страна якобы вот-вот одержит победу над Россией.

«Это бессмысленно — их обещания. Потому что они прекрасно понимают, что они уже проиграли предварительные наступления, потому что у них нет авиации, нет преимущества в воздухе, нет штурмовиков, нет многофункциональных самолетов. Они не могут прикрыть свою технику и свою пехоту, которая наступает», — сказал он в беседе с RT.

Литовкин подчеркнул, что всё это приводит к большим потерям со стороны ВСУ.

«За две недели боев, как утверждает американская разведка, они потеряли 15 тыс. человек. Столько СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане», — заключил он.

Ранее в этот день Резников заявил, что главные события контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще впереди, сообщает телеканал «360».

Он отметил, что появление радикалов ВСУ в ряде населенных пунктов на линии фронта не является главным событием контрнаступления. По его словам, это был «предварительный просмотр» готовящегося более масштабного наступления.

Министр обороны добавил, что основные резервы украинской армии, закончившие обучение на Западе и получившие модернизированные танки и бронетехнику НАТО, только предстоит задействовать в контрнаступлении.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако сами украинские власти и их западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось.

22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери украинских войск с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.