Турбокольцевые перекрестки оборудуют в Пскове

В Пскове появятся турбокольцевые перекрестки. Проект создания их на площади Победы и площади Героев-Десантников приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По словам активиста движения «Убитые дороги Пскова» Николая Мелькова, которые приводит Псковская лента новостей, пока на этих участках действует старая схема движения, разметку не обновили, но в ближайшее время городская администрация обещает существенные изменения. Не исключено, что уже в следующем месяце.

Мельков сообщил, что ГИБДД Пскова уже отметила плюсы турбокольцевого движения. Одно могут возникнуть и сложности. Так, водители поначалу будут путаться в новых схемах.

В конце мая в Пскове начали ремонт Октябрьского проспекта. Часть отремонтируют до 30 мая 2024 года, контракт уже заключен. Протяженность подлежащего ремонту участка от улицы Свердлова до улицы Вокзальной составляет 1,3 км.