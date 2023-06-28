Малолетняя девочка пострадала в результате ДТП в Орловской области

Девочка 2019 года рождения пострадала при столкновении двух иномарок в Орловской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла вечером 27 июня на автодороге Калуга – Орел. При движении со стороны Орла в направлении Болхова водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу во время обгона. В результате он допустил столкновение с машиной Kia Rio. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Травмы получила маленькая пассажирка Kia. Ребенка доставили в медицинское учреждение, но после осмотра отпустили домой. В ходе проверки установлено, что водитель Ford во время обгона нарушил требования разметки.

В Самаре при столкновении двух автомобилей пострадали двое детей и один взрослый. Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg не предоставил преимущество машине «Лада Гранта» на перекрестке.