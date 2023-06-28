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За год в РФ удостоверили на 30% больше разрешений на выезд детей за рубеж

ФНС: за год в РФ нотариусы удостоверили на 30% больше разрешений на выезд детей за рубеж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С начала года нотариусы удостоверили 212,7 тыс. согласий родителей на выезд детей из России. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили 28 июня «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Как рассказали в ФНС, в случае зарубежной поездки, если ребенок отправляется на отдых с бабушкой, дедушкой, другими родственниками, летит с вожатым в детский лагерь или с командой на соревнования, на руках у сопровождающего обязательно должно быть нотариально удостоверенное согласие на выезд от одного из родителей.

«Если же ребенок путешествует с мамой или папой (иным законным представителем), согласие второго родителя, по законам РФ, не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам той страны, в которую вы заезжаете: при пересечении границы или еще на этапе оформления визы. Некоторые родители придерживаются мнения, что согласие нужно сделать в любом случае — для собственного спокойствия», — сообщили эксперты ФНС.

По их словам, для оформления нотариального согласия на выезд из России потребуется паспорт родителя, паспортные данные сопровождающего, а также свидетельство о рождении ребенка.

«Разрешение можно оформить сразу на год, два или несколько лет, вплоть до совершеннолетия ребенка. Это удобно, если он регулярно отправляется в путешествия, например, с бабушкой и дедушкой», — добавили в ФНС.

Также специалисты отметили, что, если один из родителей против того, чтобы сын или дочь покидали без него страну, он может подать в МВД заявление о запрете на выезд ребенка заграницу. Причем, можно сразу указать срок действия такого запрета и конкретные государства, на которые он распространяется. Свой запрет всегда можно отозвать, а вот оспорить «табу» другого родителя, по словам экспертов, можно только в суде.

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