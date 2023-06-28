Глава минобороны Украины Резников заявил, что главные события наступления ВСУ впереди

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, не приведя при этом никаких подробностей.

«Когда это произойдет, вы всё это увидите. <...> Все увидят всё», — заявил он в интервью газете Financial Times 28 июня.

По словам Резникова, появление украинских военных в ряде населенных пунктов на линии соприкосновения не является «главным событием» контрнаступления. Министр подчеркнул, что некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления, уточняла «Газета.Ru».

Кроме того, как отмечает FT, глава украинского минобороны подтвердил, что основные воинские резервы Киева, включая большинство бригад, недавно прошедших подготовку на Западе, а также оснащенных современной военной техникой НАТО, еще предстоит задействовать в контрнаступлении.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Однако сами украинские власти и их западные коллеги неоднократно признавали, что оно пошло не так, как планировалось.

Как 13 июня заявлял президент России Владимир Путин, украинские войска не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим. Кроме того, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин, уточнил глава государства.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту, что потери украинских войск с 4 по 21 июня превысили 13 тыс. человек.

Позднее, 24 июня, телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят не так, как ожидали страны Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.