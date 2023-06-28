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Цены на авиабилеты в Европе выросли на 30% за год

Financial Times: цены на авиабилеты в Европе выросли на 30% за год
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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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По сравнению с прошлым годом, цены на авиабилеты в Европейском союзе (ЕС) выросли на 30%. Об этом в среду, 28 июня, сообщает газета Financial Times.

По мнению главы крупнейшей в Европе ассоциации аэропортов (ACI Europe) Оливье Янковца, регулирующим органам необходимо пристально «следить за уровнем тарифов на авиабилеты и проверять, нет ли в данном случае злоупотреблений ценовой политикой». Он уточнил, что не предлагает вводить ограничения на цены, но предлагает разобраться в политике ценообразования.

Остальными факторами роста цен на перелеты издание называет нехватку судов и высокий спрос на перелеты после пандемии.

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Ранее, 26 июня, стало известно, что участники 54-го Международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже подписали контракты, общая сумма которых составила около $150 млрд. Крупнейшей сделкой стало приобретение индийской авиакомпанией IndiGo 500 самолетов Airbus A320neo.

19 июня стало известно, что в рамках авиасалона состоялся демонстрационный полет прототипа аэротакси немецкой компании Volocopter. Предполагается, что эти аппараты будут использоваться в тестовом режиме в период Олимпийских игр 2024 года.

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