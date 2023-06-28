Эксперт не исключил повышения ЦБ ключевой ставки в июле

На ближайшем заседании Центробанк (ЦБ) может начать повышать ставку, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 28 июня.

«С сентября 2022 года ставка оставалась неизменной на уровне 7,5%, но уже на ближайшем заседании регулятор может начать повышать ставку. Основной причиной, которая может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки, является наличие существенных проинфляционных факторов», — объяснил эксперт.

Среди таких факторов он назвал ослабление рубля (с начала мая ослабление нацвалюты оставило около 10%), фискальный стимул и ожидаемое оживление потребления.

«Также стоит отметить и оживление кредитования (по данным ЦБ, рост кредитов населению, наблюдавшийся в марте-апреле, продолжился еще более сильным ростом в мае и по итогам месяца кредит физлицам вырос на 2% месяц к месяцу или на 584 млрд рублей (1,7% месяц к месяцу, 487 млрд в апреле)», — уточнил Шатов.

Ранее в этот день заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что на ближайшем заседании регулятор может повысить ключевую ставку.

9 июня ЦБ РФ в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 21 июля.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% около девяти месяцев назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.