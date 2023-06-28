Больше 5 тыс. нарушений ПДД выявили в Ульяновской области за сутки

За минувшие сутки в Ульяновской области выявлено свыше 5,4 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на информацию ГИБДД.

В пьяном состоянии остановлены 11 водителей, двое из них допустили нарушение повторно. 43 водителя допустили выезд на встречную полосу. Еще 58 автомобилистов не предоставили преимущество переходам. Сами пешеходы нарушили правила девять раз.

25 водителей управляли автомобилями с остеклением, не соответствующим нормативам светопропускаемости. За нечитаемые регистрационные знаки к ответственности привлечены 13 водителей.

Больше 4,7 тыс. нарушений связано с превышением скорости.