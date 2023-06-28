Восстановление склона у герба Томска отложили до осени

В Томске отложили работы по восстановлению склона, где расположен цветочный герб города. Для этого потребовалось бы на три недели ограничить движение на улице Нахимова.

Чтобы не создавать трудностей водителям в связи с капитальным ремонтом Коммунального моста, восстанавливать газон у герба будут осенью. Об этом РИА «Томск» рассказал руководитель компании «Зеленстрой» Владимир Туласов.

Агентство уточняет, что 26 июня на въезде в Томск со стороны Коммунального моста был установлен цветочный герб города. Осенью 2022 года планировалось начать восстановление склона, поврежденного другим подрядчиком городской администрации. Сейчас рядом с гербом яма, а сам газон выгорел на солнце.

Туласов добавил, что работы по восстановлению склона планируют закончить весной 2024 года. Правда, в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства агентству уточнили, что восстановление газона в обязанности «Зеленстроя» не входит.

В начале июня сообщалось, что в следующем году в Томске благоустроят скверы у Белого озера и озера Керепеть в микрорайоне Радонежский. Проекты благоустройства территорий набрали наибольшее число голосов по результатам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».