Россияне потратили на подержанные авто на 85% больше по сравнению с 2022 годом

В мае 2023 года траты россиян на автомобили с пробегом составили 487,3 млрд рублей, что на 85% больше по сравнению с прошлым годом ― 263,9 млрд. Об этом 28 июня сообщает совместное исследование аналитиков «Автостата» и агентства «Открытие авто».

В прошлом месяце жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 54% больше, чем в мае 2022 года ― тогда объем проданных авто составил 326,7 тыс. шт. Большая часть купленных машин находится в возрастной группе старше 10 лет. Сумма потраченных денег на автомобили этой категории в 2023 году составила 182,8 млрд рублей: это почти вдвое больше, чем в прошлом году (91,5 млрд рублей).

Что касается подержанных авто младше пяти лет, то количество потраченных на них денег в процентном соотношении за год сократилось с 38,2% до 30,9%, несмотря на то что сумма возросла с 100,9 млрд рублей до 150,5 млрд рублей.

Наиболее за прошедший год выросли затраты на покупку подержанных автомобилей японских брендов. Например, в мае жители РФ приобрели 149 тыс. японских автомобилей с пробегом на сумму 165,8 млрд рублей. Таким образом, к маю 2022 года японские автомобили в количественном соотношении прибавили 80%, а в деньгах ― более чем в два раза (+105%).

26 июня аналитики платформы «Авито Авто» выяснили, что 43% пользователей сервиса ищут автомобили с пробегом дороже 500 тыс. рублей. 46% респондентов рассматривают два типа кузова, еще 25% выбирают автомобиль трех разных типов кузова, 23% ― один тип. Наименьшее число (4%) составляют те пользователи «Авито Авто», которые ищут машины четырех и более конфигураций кузова.

Внедорожники и седаны стали самыми популярными в этом сегменте.