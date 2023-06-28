Аналитик оценил идею запрета наличных денег на Украине для борьбы с коррупцией

В современных условиях безналичная экономика возможна, рассказал «Известиям» 28 июня финансовый аналитик Владимир Левченко. При этом он отметил, что если на Украине запретят хождение наличных денег, это не повлияет на коррупцию.

Накануне газета Vesti.ua написала, что заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции сообщил, что в стране обсуждается идея полного запрета хождения наличных денег, за счет этой инициативы планируется победить коррупцию.

Левченко обратил внимание на то, что во многих местах, в том числе в европейских государствах, некоторые магазины уже не принимают наличные. Кроме того, в современном мире люди могут расплачиваться разными способами, в частности через мобильный телефон.

«Это всё уже действительно совершенно спокойно может работать. Но вопрос в том, что это точно не имеет никакого отношения к коррупции. Разговоры об отмене наличных — это больше налоговая история. И это история какого-то контроля за бизнесом и за доходами», — объяснил эксперт, добавив, что в настоящее время существует возможность рассчитываться криптовалютами.

«Более того, если мы говорим о коррупции, никто не мешает дарить подарки в материальном виде. <…> Поэтому человек этот (Шурма. — Ред.), мягко говоря, сильно лукавит», — добавил аналитик.

При этом он не исключил, что Украина может быть ареной для различного рода экспериментов, в том числе и финансовых.

Ранее, 3 июня, издание «Страна» сообщило, что национальный банк Украины обязал все коммерческие кредитные организации страны отчитываться о платежах населения по картам вне зависимости от их сумм. Теперь в Нацбанк передается информация о трех видах карточных операций: перевод денег между физическими лицами, пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах, а также оплата через интернет.