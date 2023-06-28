Три дома и хозпостройки сгорели в крупном пожаре в карельском селе

Крупный пожар произошел в селе Гридино Кемского района Карелии. Сгорели три дома, баня и хозпостройки. Пожарным удалось отстоять школу.

Как пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на госкомитет республики по ОЖ и БН, возгорание возникло в понедельник, 26 июня. С огнем вели борьбу спасатели из соседних населенных пунктов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Лишь через 10 часов им удалось ликвидировать возгорание.

В результате случившегося пострадавших и погибших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее, 27 июня, сгорели несколько автобусов и «Газель» в городе Выкса Нижегородской области. Причина случившегося — неисправность системы тем, механизмов и узлов транспортного средства.