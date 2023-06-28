Около 10 ДТП с участием электросамокатов произошло в Пензе

В Пензе увеличилось количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на начальника регионального управления ГИБДД Антона Шматкова.

Сезон мобильных транспортных средств начался в конце марта, с того момента зарегистрировано порядка 10 ДТП. В частности, 24 июня на улице 8 Марта водитель электроскутера сбил 11-летнего ребенка. Пострадавшего мальчика отпустили на домашнее лечение. 25 июня при наезде электроскутера в Засечном пострадала женщина. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Шматков напомнил, что по обновленным правилам дорожного движения к владельцам средств индивидуальной мобильности предъявляются те же требования, что к велосипедистам. Кроме того, передвигаться на электросамокатах дети могут только под присмотром взрослых.

В подмосковном Солнечногорске при падении с электросамоката пострадала 14-летняя девочка. Компьютерная томография показала повреждение почки у подростка. Школьнице удалили почку во время экстренной операции.