Компенсацию за капремонт получили почти 80 тыс. жителей Подмосковья

С начала 2023 года порядка 80 тыс. жителей Подмосковья получили компенсацию за капремонт в качестве социальной поддержки. Об этом сообщила глава регионального министерства социального развития Людмила Болатаева.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство уточняет, что пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на получение 50% в качестве компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт дома. Тем, кому 80 лет и старше, положена полная компенсация расходов. Услуга предоставляется на портале госуслуг Московской области.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что Минстрой России утвердил новые правила, по которым будут оформлять навесные фасады зданий. Эта технология позволяет экономить на отделке зданий, в том числе жилых домов, но при этом украшать их природным камнем, клинкерной плиткой, другими видами облицовки.