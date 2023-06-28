На Ставрополье затопило дороги из-за прорыва дамбы

В Туркменском округе Ставрополья в среду, 28 июня, прорвало дамбу, из-за чего подпило дороги в регионе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции.

Как пишет NewsTracker, из-за произошедшего уже поднялся уровень воды в озере села Камбулат и затопило 42 км дороги Камбулат — Летняя Ставка — Ясный — Новорогулинск.

На затопленном участке с 11:10 ввели ограничение движения для всех автомобилей. До какого времени оно продлится, не уточняется. Объехать можно по трассе Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла, отмечает ИА StavropolMedia.

Днем ранее в Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупредили об угрозе ливней с грозой, градом и сильным ветром.