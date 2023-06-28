Мужчина попытался задушить подростка-«зайца» в подмосковной электричке

В подмосковной электричке мужчина попытался задушить подростка-безбилетника, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Об этом сообщили 28 июня в ведомстве.

Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором мужчина применяет на школьнике удушающий прием. Мужчина не отпускал подростка вплоть до прибытия охраны транспорта. В сообщении к ролику пользователи указали, что это произошло в подмосковной электричке из-за того, что школьник не оплатил проезд.

«Прокуратурой организована проверка по информации в СМИ о возможных нарушениях прав несовершеннолетнего в электропоезде», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Ранее, 6 июня, в Дагестане таксист напал на школьника с ножом за замечание. 42-летний водитель, местный житель, начал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения во время поездки. После этого началась ссора, в ходе которой водитель достал нож и ранил школьника.