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Песков прокомментировал сообщения о возврате налога на сверхприбыль

Песков: никакого обсуждения на счет возврата налога на сверхприбыль не ведется
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Фото: ТАСС/Александр Манзюк
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Никаких решений о возврате налога на сверхприбыль не принималось. Таким образом 28 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал соответствующую инициативу.

Ранее этим же днем, 28 июня, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль при определенных условиях — это сверхдоходы и существенный дефицит бюджета.

«Никаких решений не принималось. В данном случае советую обратиться в правительство или к экспертам», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, не скажется ли на доверии бизнеса к государству введение налога на сверхприбыль на постоянной основе.

Он также подчеркнул, что в Кремле сейчас эту тему не обсуждают.

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Пресс-служба Минфина РФ 13 июня сообщила, что правительство РФ одобрило законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. При этом средства, полученные от этого налога, планируют направить на поддержку и развитие социальной сферы. Министр финансов Антон Силуанов также заявил, что что средства единовременного взноса со сверхприбыли компаний в бюджет направят на адресную поддержку семей с детьми.

Ранее в этот же день первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены, а не представители власти. Они предложили идею разового взноса.

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