Туалеты в Волгоградской области хотят отдать в частные руки

Туалеты в Даниловском районе Волгоградской области планируют продать частным лицам. Четыре уборные в Островском сельском поселении попали в программу продажи госимущества региона на текущий год и на плановый период 2024–2025 годов, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру» в среду, 28 июня.

Два туалета по шесть очков и еще два по восемь были поставлены на баланс области в 2014 году. Их общая стоимость оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

Как отмечает издание, уборные находятся в летнем лагере. Помимо них в частные руки собираются отдать столовую, бассейн, спальные, сауну, беседки и инженерные коммуникации. Предположительно, речь может идти не о продаже, а реорганизации лагеря, цель которой — сменить балансовую принадлежность.