Ночная попытка украинских военных прорвать оборону сил России на запорожском направлении отбита, подбиты три танка Украины и три БМП, сообщил 28 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня ночью была попытка <...> попасть на наши позиции, <...> большое количество солдат противника полегло в очередной раз. И они (ВСУ. — Ред.) отступили», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

27 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области. По сообщению источника «Известий», ориентировочно в 17:00 город Приморск подвергся ракетному удару со стороны украинской армии.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 июня назвал обстановку на запорожском направлении напряженной, но контролируемой. В своем Telegram-канале он написал, что «русские воины продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону на передовой запорожского фронта».

Тем временем стало известно о том, что вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении. Экипаж вычислил передвижение украинской военной техники и уничтожил бронеобъект управляемой ракетой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.