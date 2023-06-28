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Опубликованы кадры работы ударных вертолетов по украинской бронетехнике

МО РФ: разведывательные вертолеты уничтожают бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Разведывательно-ударные вертолеты Вооруженных сил РФ уничтожают бронетехнику националистов Украины на южнодонецком направлении. Кадры боевой работы российской авиации в среду, 28 июня, опубликовало российское Министерство обороны.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов обнаружили выдвижение колонны бронетехники ВСУ и уничтожили ее управляемыми ракетами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Запись демонстрирует, как российское вооружение прицельно бьет по украинской технике ракетами, после чего над целью появляются клубы дыма.

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Ранее, 27 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожила узел связи 110-й механизированной бригады украинских радикалов. Российские войска также уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

Ранее в тот же день МО показало работу зенитчиков Западного военного округа в зоне спецоперации. Они прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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