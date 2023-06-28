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Мужчина утонул в реке Алдан в Якутии

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В Алданском районе Якутии на реке Алдан утонул мужчина. Об этом республиканская Служба спасения сообщает в своем Telegram-канале в среду, 28 июня.

Трагедия произошла накануне, 27 июня, в районе лодочной станции города Томмота. В поисковой операции были задействованы спасатели Алданского поисково-спасательного отряда, сотрудники ГИМС, пишет ИА YakutiaMedia.

Спасатели отмечают, что официальные пляжи пока только готовятся к открытию, на местах работают группы водолазов. В службе спасения призывают граждан не употреблять алкоголь перед купанием, не заходить в воду в местах судового хода и не оставлять без присмотра детей.

В ночь на 24 июня в пруду в Вейделевском районе Белгородской области во время подводной охоты утонул мужчина. В поисково-спасательных работах были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

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