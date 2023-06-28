В «Тинькофф» рассказали о развитии собственных образовательных проектов

Целью первых образовательных проектов «Тинькофф» была подготовка специалистов для работы в компании, обучение в общей сложности прошли порядка 25 тыс. человек. Об этом рассказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк.

«Мы как «Тинькофф» давно уже занимаемся образованием. И опять-таки, начинали заниматься образованием в общем и целом для своих целей, для того чтобы как можно раньше подготовить специалистов для себя. И мы уже преподаем. У нас более 400 преподавателей, мы за последние 3-4 года 20-25 тыс. студентов и школьников уже обучили», — отметил он.

В итоге, продолжил Близнюк, было принято решение о запуске университета на основе STEM-модели, объединяющей науку, технологии, инженерию и математику.

Обучение в Центральном университете предполагает тесное взаимодействие с представителями бизнеса — потенциальными работодателями. Ректор Евгений Ивашкевич считает, что «сегодня проблема многих высших учебных заведений в России в том, что они зачастую учат не тому, что нужно рынку, а тому, чему они могут учить». «Мы, поскольку банк создается сразу индустриальным партнером, планируем эту щель закрывать и отталкиваться от потребностей рынка», — подчеркнул он.

Осенью в Центральном университете запускают двухлетнюю программу Data Science, а в следующем году планируется открыть набор на бакалавриат.