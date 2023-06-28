Матвиенко указала на прочность Союзного государства

Оказывающееся давление со стороны оппонентов делает Россию и Белоруссию только сильнее. Об этом 28 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания на десятом форуме российских и белорусских регионов.

«Мы вместе отстаиваем свое право на независимое развитие, на суверенитет, на безопасное и благополучное будущее для граждан наших стран. А тотальное давление в военном, политическом, экономическом, информационном поле, которое наши оппоненты оказывают на Россию и Беларусь, делают нас только сильнее, а наше вековое братство — еще крепче», — отметила она.

По словам Матвиенко, государства смогли выстроить уникальную систему отношений, которым нет аналогов нигде в мире. Гарантия прочности союзных отношений заключается в их цели — независимости и процветании стран.

Она уточнила, что в условиях давления западных стран народы двух государств стоят «плечом к плечу».

«Делается очень многое для укрепления экономического, технологического суверенитета Республики Беларусь и России, повышения статуса Союзного государства на международной арене», — подчеркнула Матвиенко.

28 июня стартовал заключительный день десятого форума регионов РФ и Белоруссии, который проходит в Уфе.

Ранее, 24 июня, президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в очередной раз подтвердили особые союзнические отношения между странами и заявили о готовности к широкому взаимодействию на благо граждан двух государств.