Житель Самарской области лишился свыше 2,5 млн рублей из-за мошенников

Житель Чапаевска (Самарская область) перевел на посторонние счета больше 2,5 млн рублей из-за мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Звонки начали поступать специалисту технической поддержки в начале июня. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что на счетах потерпевшего якобы зафиксированы махинации. Для предотвращения операция собеседник рекомендовал самарцу совершить ряд банковских операций, а также оформить кредит. Мужчина не поверил и завершил разговор. Но спустя несколько минут ему в одном из мессенджеров поступило сообщение от «менеджера финансовой организации», в котором было указано кодовое слово. В переписке злоумышленник убедил самарца перевести средства на «безопасный» счет, пишет НИА «Самара».

Потерпевший прошел по ссылке и перевел 2,5 млн рублей. Вскоре после этого собеседник внес мужчину в черный список.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

В Челябинской области женщина лишилась из-за мошенников 3 млн рублей. 56-летняя медработница перечислила на посторонние счета наследство от матери и средства, вырученные с продажи машины.