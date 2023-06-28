Мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой в Якутске

В Якутске в результате столкновения с легковым автомобилем пострадал мотоциклист. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла днем во вторник, 27 июня, на пересечении улиц Лермонтова и Свердлова. Предварительно установлено, что 43-летний водитель Nissan Cedric допустил столкновение с мотоциклом Regulmoto Sport-003 под управлением 23-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был доставлен в республиканскую больницу № 2. Отмечается, что у молодого человека отсутствует соответствующая категория на управление мототранспортом, а само транспортное средство не зарегистрировано.

По данным Госавтоинспекции на 28 июня, с начала года на территории Якутии произошло 325 дорожных аварий. Погиб 31 человек.