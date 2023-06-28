В Цимлянском водохранилище стали доминировать караси

Существенные изменения видового состава водных биологических ресурсов зафиксировали в Цимлянском водохранилище. Об этом говорится в докладе замруководителя АзНИИРХ Владимира Белоусова, на который ссылается портал Dоnnеws.

По словам ученого, раньше в водоеме по большей части плавали лещ, плотва, судак и густера. Однако сейчас на водохранилище стали доминировать караси, чья популяция стала расти примерно с 2006 года. Этот вид рыб занимает сейчас половину улова, а масса и размер других видов стали стремительно сокращаться.

Специалисты предполагают, что причиной этой тенденции стала маловодность водоемов Ростовской области в течение последних 23 лет. Нехватка воды приводит к заилению и осушению мест нереста, что препятствует размножению и росту ценных пород рыб, а вот карась, напротив, активно размножается.

Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно ежегодно проводить работы по углублению дна на площади 56 га, ликвидировать растительность на площади до 2 тыс. га и выпускать 87 млн особей растительноядной рыбы — толстолоба и белого амура. Для этого придется модернизировать Цимлянский рыбзавод.

Как отмечает RostovGazeta, вышеперечисленные меры планируют включить в федеральный проект по оздоровлению водоемов, чтобы привлечь финансирование из бюджета.