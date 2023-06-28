Автоэксперт оценил предложение установить максимальные цены на российские авто

Инициатива об установлении максимальных цен на автомобили российской сборки, с которой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, является важной как для потребителей, так и для производителей. Такое мнение 28 июня высказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой установить максимально допустимые цены на авто российской сборки, поскольку, как считают представители организации, участники рынка искусственно завышают их стоимость. Для автосалонов предлагается установить предельную надбавку к стоимости производителя не более 15%.

«Снижать цены на отечественные автомобили сейчас необходимо. Причем эта мера важна как для потребителей, так и для производителей. Понятно, что в условиях тяжелой международной обстановки рост цен — это закономерный процесс. Но в настоящее время у нас на автомобильном рынке складывается ситуация, в которой главным импортером машин является Китай, и у него фактически не осталось конкурентов на внутреннем рынке, поэтому цены снижать они не спешат. Из-за этого стоимость автомобилей массового сегмента в РФ выросла примерно с 800 тыс. до 1,5 млн рублей. При этом Lada Granta базовой комплектации стоит почти 700 тыс. рублей и спрос на нее невысокий», — отметил Солдатов.

Он объяснил это тем, что за такую цену у отечественного автомобиля отсутствует минимальный пакет, к которому привыкли водители — АКПП (автоматическая коробка передач) и кондиционер.

«Если базовая комплектация с АКПП и кондиционером будет стоить хотя бы 650 тыс. плюс на эту стоимость будут распространяться скидки при оформлении кредита, то производители из Поднебесной будут вынуждены снижать цены, что поможет гармонизировать рынок. Опять же, такие цены на отечественный автопром первое время будут идти в минус тому же ВАЗ, но люди выберут доступный комфорт, и за счет роста популярности отечественных автомобилей производители смогут выйти в плюс», — считает автоэксперт.

17 июня стало известно, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года. В Минпромторге отметили, что до конца 2023 года на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ», планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D.