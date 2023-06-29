Компания «Электрорешения» выпустит облигации на 1 млрд рублей

Компания «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования, впервые выпустит облигации на Московской бирже. Общий объем выпуска составит 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании, работающей под товарным знаком EKF.

«Это позволит компании занять высокую позицию в общем рэнкинге эмитентов облигаций России по итогам III квартала 2023 года», — отметили в пресс-службе.

Предварительная дата размещения — 5 июля. Облигационный заем выпускается на три года, доходность по купону — на уровне 12,3% годовых. Купонный период составит три месяца.

Финансово-административный директор EKF Любовь Беляева отметила, что одной из целей компании в настоящий момент является расширение производственных мощностей в России, выпуск облигаций позволит увеличить заемный капитал и объемы прибыли.

В пресс-службе компании уточнили, что привлеченные средства планируется направить на наращивание и модернизацию производства, новые разработки, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов.

«К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд рублей в год», — добавила Беляева.

EKF является системообразующим предприятием в категории «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». Приоритетное направление работы — разработка энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственная испытательная лаборатория. Продукция EKF продается в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.