В московском каршеринге появилось 100 новых фургонов Sollers

Российская компания «Соллерс» поставила московскому сервису каршеринга «Яндекс Драйв» 100 фургонов Sollers Atlant, сообщает 28 июня пресс-служба автопроизводителя.

Фургоны оборудованы дизельной силовой установкой класса «Евро-5» объемом 1,9 л, которая выдает 136 л.с. Объем грузового отсека модели ― 7,5 куб. м.

«Соллерс» производит с осени 2022 года на площадке «Соллерс Алабуга» в татарстанской Елабуге легкие коммерческие автомобили Atlant под собственным названием по лицензии китайской компании JAC.

24 мая компания «Соллерс» поделилась планами организовать на площадке завода УАЗ мультибрендовый центр по производству рамных автомобилей.

Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.