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В московском каршеринге появилось 100 новых фургонов Sollers

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Фото: ПАО «Cоллерс»
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Российская компания «Соллерс» поставила московскому сервису каршеринга «Яндекс Драйв» 100 фургонов Sollers Atlant, сообщает 28 июня пресс-служба автопроизводителя.

Фургоны оборудованы дизельной силовой установкой класса «Евро-5» объемом 1,9 л, которая выдает 136 л.с. Объем грузового отсека модели ― 7,5 куб. м.

«Соллерс» производит с осени 2022 года на площадке «Соллерс Алабуга» в татарстанской Елабуге легкие коммерческие автомобили Atlant под собственным названием по лицензии китайской компании JAC.

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24 мая компания «Соллерс» поделилась планами организовать на площадке завода УАЗ мультибрендовый центр по производству рамных автомобилей.

Представители «Соллерс» планируют в пятилетней перспективе выпускать на базе завода УАЗ до 10 тыс. автомобилей в год. Общее количество инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

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