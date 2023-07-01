2 июля — День работников морского и речного флота 2023: история и традиции

В первое воскресенье июля в России отмечают День работников морского и речного флота — праздник работников, бороздящих водные просторы, перевозящих грузы и пассажиров, обеспечивающих работу важнейшей части инфраструктуры страны. В 2023 году торжество приходится на 2 июля. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День работников морского и речного флота 2023 — история

Днем рождения российского флота считается 30 октября 1696 года. Соответствующий приказ отдал царь Петр I, сделавший Россию морской державой. Флот развивался в разных направлениях — росла боевая мощь страны, а ее просторы пронзили сети речных дорог.

В июле 1924 года произошло еще одно знаковое событие в истории водной транспортной отрасли — был учрежден «Совторгфлот». Это акционерное общество объединило транспортные суда разных ведомств, а также порты, судоремонтные предприятия и учебные заведения для будущих корабельщиков и членов экипажа.

С каждым годом судоходство приобретало все большее значение как для торговли и транспортировки грузов, так и для пассажирских перевозок и туризма. В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР учредил для работников морского и речного флота собственный праздник. Позднее он закрепился и в российском законодательстве.

День работников морского и речного флота 2023 — традиции

Виновники торжества часто встречают праздник, буквально не отходя от штурвала, так как июль — горячая пора для водного транспорта. Тем не менее члены экипажа поздравляют друг друга, а лучших работников награждают за заслуги.

Наиболее масштабные празднования проходят в портовых городах. Там организуют фестивали и концерты, запускают салюты, устраивают торжественный проход судов.

Музеи морской и судоходной тематики открывают свои двери для посетителей, готовят исторические выставки и современные инсталляции.

Работников морского и речного флотов поздравляют высокопоставленные лица и некоторые знаменитости.

День работников морского и речного флота 2023 — как поздравить

Тем, кто проводит время на борту, обычно желают попутного ветра и спокойной погоды. Если виновник торжества в день праздника отправляется в плавание, теплые слова можно подготовить заранее в виде письма или сообщения, чтобы он прочитал их в свободную минутку. Как правило, в поздравлениях чествуют смелость и стойкость работников флота. А подарить морякам и речным путешественникам можно термос, фонарь, швейцарский нож или другие полезные принадлежности для дальнего пути.

25 июня в России и мире отмечали День моряка. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня.