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Трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Крыму

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Четыре человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на территории Крыма. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Авария произошла утром 28 июня на дороге Симферополь — Николаевка. 46-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 двигалась по обочине и допустила столкновение с «Газелью», которая под управлением водителя 1979 года поворачивала направо. От удара «Газель» завалилась на бок, пишет ИА «Крыминформ».

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также пассажиры «Газели» — семилетний ребенок и 32-летний мужчина.

В Ханты-Мансийском автономном округе легковой автомобиль Hyundai Solaris наехал на дорожные знаки и бетонные блоки на дороге Сургут — Лянтор. Один человек погиб, трое пострадали.

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