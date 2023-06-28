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Двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже в Коми

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Двухлетний ребенок пострадал в результате падения из окна жилого дома в Удорском районе Республики Коми. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел на территории села Междуреченск. Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа. Пострадавшего доставили в Республиканскую детскую больницу в Сыктывкаре.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. По данным ИА «Комиинформ», семья пострадавшего характеризуется как благополучная.

Днем ранее сообщалось о падении двухлетнего ребенка из окна на шестом этаже в якутском городе Нерюнгри. От полученных травм мальчик скончался на месте.

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