Двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже в Коми

Двухлетний ребенок пострадал в результате падения из окна жилого дома в Удорском районе Республики Коми. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел на территории села Междуреченск. Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа. Пострадавшего доставили в Республиканскую детскую больницу в Сыктывкаре.

Полиция проводит проверку по факту происшествия. По данным ИА «Комиинформ», семья пострадавшего характеризуется как благополучная.

Днем ранее сообщалось о падении двухлетнего ребенка из окна на шестом этаже в якутском городе Нерюнгри. От полученных травм мальчик скончался на месте.