В Москве нашли тело участвовавшего в «рукопожатии в космосе» ученого

В Москве нашли тело ученого Алексея Богомолова, который разработал системы световой сигнализации для стыковки космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон» 1975 года. Об этом в среду, 28 июня, сообщает ИА Регнум.

Тело обнаружили родственники Богомолова 21 июня в его квартире. Ему был 81 год. По факту его смерти проводится проверка.

Богомолов родился 22 декабря 1941 года. Много лет занимал должность начальника исследовательского сектора Особого конструкторского бюро МЭИ.

Разрабатотал один из первых в СССР лазерных дальномеров, предназначенных для калибровки радиолокационной станции «Кама», и систему световой сигнализации для космического корабля «Союз».

Участвовал в процессе стыковки советского и американского космических кораблей, который позже прозвали «рукопожатием в космосе».

За свою работу он был удостоен ордена «Знак почета», медали Федерации космонавтики России «С. П. Королев» и почетного знака Циолковского Федерального космического агентства.