Новое оборудование поступило в Сердобскую больницу в Пензенской области

Очередная партия нового медицинского оборудования поступила в Сердобскую межрайонную больницу Пензенской области. Техника распределена между двумя отделениями и операционным блоком.

По данным ИА «Пенза-пресс», учреждение получило три мультипараметрических монитора стоимостью более 220 тыс. рублей каждый. Техника предназначена для мониторинга, анализа и записи ряда физиологических параметров пациента, в том числе пульса, давления и температуры. Также оборудование снимает электрокардиограмму и подает сигнал, если выявлены отклонения в состоянии человека.

Оборудование доставлено в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

В Рязани для детской областной больницы закупили 86 единиц оборудования. Оно предназначено для выхаживания недоношенных детей. Кроме того, поставлены лазерный коагулятор для избавления от ретинопатии и круговая фотокамера.