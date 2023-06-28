Какие меры господдержки действуют в новых регионах России в 2023 году

С марта пенсии и социальные выплаты в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях начисляются по российским законам. О том, какие еще меры господдержки положены жителям новых регионов в 2023 году и как их получить, — рассказывают «Известия».

Как начисляются пенсии в новых регионах в 2023 году

Для жителей новых регионов предусмотрен особый порядок пенсионного обеспечения. За основу для определения размера пенсий для ДНР и ЛНР будут взяты средние зарплаты в Ростовской области, а для Херсонской и Запорожской областей — в Крыму.

Для оформления пенсии жителям нужно обратиться с заявлением в отделение Социального фонда России (СФР) по месту жительства. Помимо заявления следует предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Как поясняли в Минтруде, если у гражданина нет на руках подтверждающих стаж документов, можно предоставить справку, выданную региональной межведомственной комиссией.

Для оформления пенсии можно предоставлять документы на украинском языке, без перевода на русский. В случае если их нет или они утеряны, стаж и размер дохода будут определять специальные межведомственные комиссии.

Подать документы необходимо в течение переходного периода, который продлится до 29 февраля 2024 года. При этом, как рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков, спешки не требуется. Жителям новых регионов доплатят все суммы, которые им полагаются с марта.

Какие выплаты полагаются семьям с детьми в новых регионах в 2023 году

Семьи с детьми уже получают все положенные им пособия, как и другие россияне. Но и здесь пока есть ряд особенностей. В частности, материнский капитал, размер которого после индексации 1 февраля 2023 года составляет 586,9 тыс. рублей, можно получить за детей, рожденных с 2007 года. При этом мама и ребенок должны иметь российское гражданство.

Для оформления сертификата нужно обратиться в ближайшее отделение СФР или МФЦ. Там же можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала. Она полагается на детей до трех лет, если средний доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Также в новых регионах можно могут оформить единое пособие. Оно полагается родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на сроке до 12 недель беременности. Пособие выплачивается семьям, чей средний доход на человека не превышает региональный прожиточный минимум.

Однако с учетом переходного периода до конца 2023 года отсутствие дохода или подтверждающих его документов не является основанием для отказа в выплате.

Какие еще выплаты и пособия положены жителям новых регионов в 2023 году

Общероссийские меры социальной защиты распространятся на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, членов семей военнослужащих, ветеранов труда, на граждан с инвалидностью и другие льготные категории граждан.

Кроме того, предусмотрены отдельные доплаты к пенсии для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Социальные выплаты и пособия доступны с 1 марта 2023 года. По всем вопросам жители новых регионов могут обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: +7 800–100–00–01. Также нужную информацию можно найти на сайте СФР.

Льготная ипотека для жителей новых регионов

С 1 января 2023 года жители новых регионов получили возможность оформить льготную ипотеку под 2 % годовых.

Льготный ипотечный кредит можно получить на строительство и получение жилья как в одном из новых субъектов страны, так и на территории любого другого российского региона. Условия у заемщика есть российское гражданство; сумма кредита не более 6 млн рублей; оплата первоначального взноса в размере не менее 10% от общей суммы кредита.

Льготная ипотека, идею которой предложил президент России Владимир Путин, должна способствовать экономической интеграции новых регионов, а также повысить заинтересованность местных застройщиков в долгосрочном развитии строительной отрасли на новых территориях. На остальной части страны программа льготной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

Ранее «Известия» писали, что в новых регионах хотят запустить льготное кредитование малого и среднего бизнеса под 10%.